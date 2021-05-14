91 نائب يطالبون الرئاسي والحكومة والأوقاف بشن حملة رسمية وشعبية لتقديم الدعم للمرابطين في الأراضي الفلسطينيةّ

أصدر مجلس النواب بيانا يضم توقيع 91 نائبا من أعضاءه للمطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقال البيان، إن أعضاء مجلس النواب وهم يتابعون العدوان الغاشم الذي تشنه آلة الحرب و الغدر الصهيونية على الشعب الفلسطيني، والانتهاك الصارخ للمقدسات الدينية في القدس الشريف. واستمرار المستوطنين في التعدي على الحقوق الأصيلة لأبناء الشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح والاعتداء العسكري على غزة دون تمييز.

وتابع البيان أعضاء مجلس النواب يدينون ويستنكرون بأشد العبارات هذا العدوان الأثم ؛ ويستغربون حالة الشلل التي أصابت الأنظمة العربية والإسلامية وتخاذلها عن دعم شعبنا المرابط في الأراضي المحتلة ويعتبرون هذا التخاذل تواطؤ مع آلة الحرب الصهيونية وتماهيا مع مشروع التطبيع الذي لا تقبله ولن تقبله الشعوب المسلمة.

واستطرد البيان، عليه فإننا نطالب وزارة الخارجيةّ في حكومة الوحدة الوطنية من خلال المجلس الرئاسي بالتواصل مع الدول العربيةٌ والاسلامية من أجل اتخاذ موقف جاد بوقف الاستيطان والعدوان الغاشم على أراضي الشعب الفلسطيني.

كما طالب النواب، رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالإعلان عن حملة رسمية وشعبية، لتقديم الدعم لأهلنا المرابطين في الأراضي الفلسطينيةّ ليتمكنوا من مجابهة هذا العدوان السافر.

كما حث النواب، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلاميةٌ لإصدار توجيهاتها لخطباء المساجد للحديث عن القضيةّ الفلسطينية والمسجد الأقصى والدعاء للمرابطين فيه ولتبقى قضيته حي تتوارثها الأجيال.