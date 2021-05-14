غوتيريش ينفي لمجلس الأمن انخفاض عدد المقاتلين الأجانب الذين أرسلتهم تركيا في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدّم الأسبوع الحالي إلى مجلس الأمن، إنّ ليبيا “لم تشهد أي انخفاض في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم”.

غويتيرش، وبحسب التقرير نشرته قناة “فرانس برس” أضاف: “بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار ساريا، تلقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت – الجفرة من قبل ميليشيات في المنطقة الغربية في ليبيا، فضلا عن استمرار وجود العناصر والإمكانات الأجنبية”.

وقال: “رغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف، فقد تواصلت أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة في مناطق غرب ليبيا”.

ويقدّر عدد الجنود والمرتزقة الأجانب في ليبيا، بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، بأكثر من 13 ألف سوري، فضلاً عن مئات من الأتراك.

وقال الأمين العام في التقرير “أكرر دعوتي للدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد”.

ولفت إلى أنّ “هذه عناصر أساسية لسلام واستقرار دائمين في ليبيا والمنطقة”.

وقال: “يجب إحراز تقدم على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، للسماح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021”.