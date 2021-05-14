مازن يزور سرت ويبحث مشاغل الأجهزة الأمنية

قام وزير داخلية حكومة الوحدة خالد مازن مرفوقا بعضو مجلس النواب عن بلدية الجفرة وعميد بلدية الجفرة، اليوم الجمعة بزيارة إلى مدينة سرت، لمواكبة سير عمل الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء المزيد من دعائم الأمن.

وقالت وزارة الداخلية في بلاغ لها إن الوزير والمرافقين له التقوا عضو مجلس النواب عن مدينة سرت وعميد البلدية وذلك بحضور مدير الأمن وعدد من رؤساء وأعضاء الاجهزة الامنية ومن بينها مراكز الشرطة، حيث ناقش معهم سبل وآليات دعم الوزارة للأجهزة الأمنية العاملة بالمدينة وفق مجهود أمني موحد وبما يخدم أهداف الوزارة في تحقيق أمن الوطن والمواطن في كل المناطق والبلديات.

كما التقى مازن عددا من ضباط وضباط صف الشرطة واستمع منهم لعدد من الملاحظات المتعلقة نشاط و سير العمل الأمني بالمدينة، بالإضافة إلى زيارة أحد الضباط الذي أصيب أثناء تأديته لعمله، واعدا منتسبي الوزارة بالعمل من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير عملهم وإزاحة العقبات من أمامهم.