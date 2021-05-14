إذاعة ”فرنسا الدولية“ : التحضير لمؤتمر دولي جديد حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف تقرر نشرته إذاعة ”فرنسا الدولية“، أنه يجري التحضير لعقد مؤتمر دولي جديد حول ليبيا في مسعى لدعم السلطات الجديدة وإنجاح المسار الانتقالي والمضي نحو الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي.

ونقل التقرير اليوم الجمعة عن وزير الخارجية الألماني خلال زيارة قام بها إلى روما يوم الأربعاء الماضي إعلانه التحضير لمؤتمر برلين ثان حول ليبيا سيعقد بعد منتصف يونيو المقبل.

وذكر التقرير بأن مسؤولين من 12 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا التقوا في يناير 2020 في برلين لوضع خطة طريق مشتركة للخروج من الأزمة الليبية وهي أزمة تتدخل فيها عدة قوى أجنبية بشكل مباشر ونتج عن ذلك بعد مسار طويل، تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، وهي حكومة تواجه اليوم تحديات عديدة وتحتاج مرة أخرى إلى دعم دولي من أجل تعزيز وقف إطلاق النار الذي لا يزال هشًا.

ووفق التقرير فقد أكد الوزير الألماني هيكو ماس أن ”هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها بالتنسيق مع الحكومة الليبية“ مشيرا إلى أنّه ”على الرغم من الانتعاش السياسي والآمال التي عادت بتنصيب حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا إلا أن التحديات الكبرى التي كانت تنتظرها ما زالت قائمة، وتبدو مهمتها الانتقالية في إخراج البلاد من عشر سنوات من الفوضى معرضة للخطر“.

و أفاد التقرير بأن ”رحيل المرتزقة الأجانب وحل الميليشيات كان شرطا لإعادة توحيد البلاد لكن الانقسامات عادت إلى السطح وأصبح إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 أمرا مشكوكا في تحقيقه، معتبرا أنّ ”ليبيا قد تغرق مجددًا في حالة من عدم اليقين ومن هنا تأتي أهمية عقد مؤتمر دولي جديد في حضور الدول المعنيّة بهذا الصراع مثل روسيا أو تركيا التي يجب أن تلتزم مرة أخرى بمغادرة البلاد“ وفق تأكيده.