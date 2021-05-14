ليبيا الان

معتوق: غوتيرش لم يعد بمقدوره فعل شيء حال اندلعت مواجهة بين الجيش الليبي والمستعمر التركي

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر ، إن فشل جهود أنطونيو غوتيرش في إقناع الصهاينة بخفض التصعيد وإيقاف العدوان على غزة من جهة وتأكيده على أن طائرات الشحن التركية لازالت مستمرة في نقل السلاح و المرتزقة إلى ليبيا يؤشر بأن الرجل لم يعد بمقدوره فعل أي شئ في حال اندلعت مواجهة مسلحة بين الجيش الليبي والمستعمر التركي !!.

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن ليبيا “لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم”، لا سيما في وسط البلاد.

وبحسب “سكاي نيوز”، أورد التقرير الذي جرى تقديمه إلى مجلس الأمن أنه “بينما يظل اتفاق وقف إطلاق النار ساريا، تلقت (بعثة الأمم المتحدة في ليبيا) تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت-الجفرة في وسط ليبيا، فضلا عن استمرار وجود العناصر والإمكانات الأجنبية”.

وأردف أنطونيو غوتيريس أنه “رغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف، تواصلت أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة”.

وقال الأمين العام في التقرير: “أكرر دعوتي للدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة، وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد”، متابعا :” هذه عناصر أساسية لسلام واستقرار دائمين في ليبيا والمنطقة”. وقال: “يجب إحراز تقدم على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، للسماح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021″.

ويقدّر عدد المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا، بحسب دبلوماسيين في الأمم المتحدة، بـ”أكثر من 20 ألفا، من بينهم 13 ألف سوري”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لا تستطيع تركيا دخول حرب ضد الجيش الوطنى لان النتيجة محسومة هذه المرة للجيش الوطنى الذى تعلم من خطأه فى الذهاب لطرابلس وخلفه خط امداد طويل غير مؤمن جويا فى الصحراء واصبحت الان نقطة ضعف للاتراك ومليشياتهم حيث يسهل اصطيادهم عند خط الجفرة سرت والذى يحمى النفط كما ان الجيش المصرى جاهز ولديه تفويض من برلمانى مصر وليبيا وثالثا ان اعتداء المليشيات على المجلس الرئاسى الشرعى اثبت ان الجيش الوطنى على حق فى ان يكون حل المليشيات الارهابية هو الاهم لتحقيق الاستقرار وعموما اى معركة قادمة ستكون عند الخط الاحمر لاصطياد كلاب اردوغان وتحرير مصراته اولا بعدها سيكون تحرير طرابلس اسهل بكثير

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  • وماذا عن التواجد القطري المسلح في ليبيا ..؟!!!
    والتواجد الفرنسي والتواجد الايطالي ،،!!!
    والتواجد المصري والمرتزقة ..؟!!
    ما حصل في ليبيا يجب الاعتراف به كجريمة حرب ضحيتها الليبيين المواطنين
    – وهم ضحايا لصراعات حزبية
    – ومزايدات نيابية وتجارة ميزانيات الدولة لقطاعات خاصة
    – تهميش القضاء التشريعي في الدولة وإدارة الدفاع والمحاماة
    – غياب ادارات تأمين القطاع العام
    – عدم وجود ادارة رقابية لمحاسبة الادارة الحكومية ومنع حدوث اي تجاوزات مالية حتى تتم عملية الاصلاح الوطني
    اذا كُنتُم فعلا وطنيين فلا تدعوا الآخرين ان يقيموا اعمالكم اتجاه وطنكم
    فهذه أمانة امام الله وامام وطنكم
    الذي ضحى من اجله الكثيرون ولا تحتاج لمزيد من التأخير والتعقيدات
    يوجد بعض المسوءلين يشرفون على أعمالهم في بعض الدول تحت الأمطار وفي حرارة الشمس وأرجلهم على التراب فالمواقع والطرقات مع العمال حتى يكونوا رجال امام مسؤولياتهم
    ولا ينتظرون حراسات شخصية ومواكب سيارات – واستندتف أموال الدولة –
    للعمل باخلاص وامانة – لجعل بلادهم أفضل وحتى يموتوا وهم راضين على انفسهم –

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