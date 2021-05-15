أوحيدة: اعتماد الميزانية وتوفير الخدمات والتجهيز للانتخابات مطلب كل الليبيين

قال عضو مجلس النواب الليبي وعضو ملتقى الحوار السياسي مصباح أوحيدة، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر:” أصبحت العرقلة هي العنوان في المسار السياسي، اعتماد الميزانية وفق التقديرات الملائمة مساهمة في إنجاح المرحلة ورفع المعاناة عن المواطن وتوفير الخدمات والتجهيز المناسب للانتخابات في موعدها المحدد، وهذا مطلب كل الليبين”.

وفى وقت سابق، أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم بالكور، أن مقترح الموازنة العامة المحال من حكومة الوحدة الوطنية، قيمته 96.2 مليار دينار، مُبينًا أن اللجنة المالية في البرلمان تطالب بتفاصيل حول البرامج المقدمة من الحكومة حول الإنفاق في بنود الموازنة.

وأوضح بالكور في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن الموازنة تتوزع على الباب الأول؛ الرواتب والأجور بقيمة 33.5 مليار دينار، والباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، والباب الثالث المتعلق بالتنمية بقيمة 23 مليار دينار، والباب الرابع للدعم بقيمة 22 مليار دينار، والباب الخامس للطوارئ بقيمة 5 مليارات دينار.

وأضاف النائب البرلماني أن العجز يبلغ صفرًا لهذا العام بسبب تحسن الإيرادات النفطية مع سعر الصرف الجديد 4.48 دنانير مقابل الدولار، متوقعًا وجود فائض في الموازنة العامة نتيجة تعديل سعر الصرف الموحد.

وذكر بالكور أنه في حال تم التركيز على الإنفاق الاستهلاكي سوف تطالب اللجنة المالية في البرلمان بخفض قيمة الموازنة كثيرًا، مُتابعًا: “أما إذا تضمنت الموازنة مشاريع التنمية وإعادة الإعمار، وتحسين الشبكة الكهربائية مع دعم مشاريع الشباب بالإضافة إلى إطفاء الدين العام، فسيتم اعتمادها بحجمها المقترح