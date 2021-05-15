اختيار وادي البوانيس مقراً لديوان حكومة الوحدة الوطنية بالجنوب

قام نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية السيد رمضان أبوجناح، بزيارةمنطقة وادي البوانيس، رافقه عميد بلدية وادي البوانيس علي عكاشة وعدد من أعضاء المجلس البلدي البوانيس، والسيد عميد بلدية سبها المكلف إبراهيم الشاوش.

وبحسب بيان لنائب رئيس مجلس الوزراء، أطلع أبو جناح خلال الزيارة على نسبة الإنجاز وأعمال الصيانة على مقري المجلس البلدي البوانيس وديوان المجلس البلدي البوانيس.

وتابع خلال زيارته، أوضاع مصنع الطوب الرملي ومصنع المزرعة لصناعة الدقيق، والمشاكل والصعوبات التى تواجه عمل هذة المصانع وكيفية حلحلتها. كما وقف على نسبة إنجاز أعمال البناء بمقر نادي العلا الرياضي بمنطقة سمنو. واطلع المهندس رمضان أبو جناح على وضع البنية التحتية للطرق الرئيسية المتهالكة للطرق الرئيسية الرابطة بين مناطق وادي البوانيس.

أعلن في ختام الزيارة، تم الاتفاق على تخصيص مقر ديوان المجلس البلدي البوانيس ليكون مقر لرئاسة مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية.

من جهته أكد المهندس رمضان أبوجناح نائب رئيس الوزراء على أنه سيعمل على تذليل كافة الصعوبات والعراقيل من أجل تحسين البنية التحتية للطرق العامة ببلدية وادي البوانيس،إضافة الي إكمال أعمال الصيانة المتوقفة بالمرافق الحكومية والخدمية. والعمل على أن تحدث حكومة الوحدة الوطنية تغيير إيجابي واسع بالجنوب الليبي لصالح المواطنين.