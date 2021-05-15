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تفاصيل الاتفاق المصري الليبي لعودة رسوم السيارات وتسهيل حركة المسافرين والبضائع

تم النشر منذُ 50 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 طالب وفد من وزارة الخارجية الليبية خلال لقائه مسؤولين مصريين في القاهرة، بتسهيل حركة مرور المسافرين والبضائع من منفذ سلوم البري، وإلغاء الرسوم المفروضة على المسافر الليبي.

 وقال رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية إبراهيم الجراري، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، أن الوفد طالب أيضا بتفعيل الاتفاقيات السابقة بين الدولتين، وعودة رسوم السيارات السابقة كما كان الحال قبل عام 2011، فضلا عن السماح بدخول سيارات الإسعاف إلى جميع المدن المصرية.

 وبحسب الجراري، فقد أبدى الجانب المصري تجاوبا كبيرا مع الوفد الليبي، ودعا إلى عقد لقاء آخر عقب إجازة عيد الفطر، في ضوء رغبة القاهرة بالتجاوب والتقارب، بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسيي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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