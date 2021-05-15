نائب رئيس الحكومة ( رمضان أبو جناح ) يناقش مع المجلس البلدي واعيان وحكماء بلدية (أدري ) العراقيل التي تحول دون وصول الوقود إلى الجنوب

أدري 14 مايو 2021 (وال)- ناقش نائب رئيس مجلس الوزراء ( رمضان أبو جناح ) مع المجلس البلدي وأعيان وحكماء بلدية أدري العراقيل التي تحول دون وصول الوقود إلى الجنوب. واستعرض أبو جناح بالإضافة إلى موضوع نقص الوقود ومشتقاته عدد من الاحتياجات الأخرى والوقوف على أسباب وخلفيات هذه المشكلة المستمرة من سنوات.

وأكد نائب رئيس الحكومة خلال اللقاء على أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل في اتجاه تأمين وصول الوقود لفزان، وحل المشاكل في المدينة.

تأتي الزيارة ضمن الجولة التفقدية الواسعة التي يقوم بها نائب رئيس الحكومة لمناطق فزان للوقوف على احتياجات المواطنين. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال