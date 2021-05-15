وزير الداخلية يبحث مع مدير مديرية الأمن في سرت سير العمل بالمديرية والإمكانيات التي تحتاجها للقيام بمهامها

سرت 14 مايو 2021 (وال)- عقد وزير الداخلية عميد ( خالد مازن )ظهر اليوم الجمعة، اجتماعا مع مدير مديرية أمن سرت المكلف عميد الصديق بن سعود، بحضور عضو مجلس النواب عن مدينة سرت زائد هدية وعميد بلدية سرت مختار المعداني ورئيس مجلس الأعيان والقبائل بسرت مفتاح مرزوق .

وتم خلال الاجتماع دراسة عددا من المواضيع الأمنية التي تخص سير العمل بالمديرية و توفير الإمكانيات لها للقيام بمهامها الموكلة لها .

وكان وزير الداخلية عميد خالد مازن قد وصل إلى مدينة سرت ظهر اليوم الجمعة .(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال