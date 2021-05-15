بالفيديو | تجمع شباب بنغازي بالزي الوطني

أخبارليبيا24- خاص

للعام الثالث على التالي يلتقي شباب مدينة بنغازي في باحة ضريح الشهيد عمر المختار يحتفلون بالعيد بارتداء الأزياء الوطنية، الاحتفال هنا جاء في أجواء من الفرح يعشقها شباب بنغازي كعادتهم.

محمد شركس يقول :”بنغازي كلها تحتفل اليوم والأجواء جميلة جدًا، وهذا التجمع يعتبر كالعرس الجماعي فمعظم شباب بنغازي يحتفلون في هذا المكان بالزي الوطني الليبي”.

يضيف شركس :”كانت الأجواء جميلة فيها تراث وأصالة ممزوجة بفرحة الشباب، وأتمنى أن تكون هذه الأجواء مستمرة في كل موسم، اليوم فرح اليوم عرس بنغازي في اجمل حلتها”.

المناسبة هنا شعبية عفوية بامتياز تتضمن الاحتفالات وغناء الشباب والتقاط الصور التذكارية وأيضًا إعلان التضامن مع القضايا الوطنية التي كانت فلسطين من أهمها هذه الأيام، الأجواء هنا بنغازي بامتياز.

أحد الشباب المشاركين يقول :”الأجواء هنا رائعة جدًا، وهذه الاحتفالية الثالثة بالزي الوطني، لقاء تكسوه الفرحة والسرور والاعتزاز بالزي الوطني”.

مشارك آخر :”أهنئ الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وكل عام والجميع بألف خير، وإن شالله دائمًا مجتمعون على الخير وفرح وهناء”.

مشارك رابع يقول :”طبعًا نحن حضرنا تجمع شباب بنغازي للزي الوطني، وهي مناسبة تقام كل عيد، وزخم هذا العام زخم رائع والحضور كان لافتًا، وأشكر القائمين على هذا البرنامج الشيق”.

هذه المناسبة تتكرر للعام الثالث وهي تعبير واضح عن رغبة سكان المدينة في إحياء كل مناسباتهم وتكريس الفرح داخل مدينتهم.