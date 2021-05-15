“باشاغا”: المصالحة بين “مصراتة وتاورغاء” مثال ينبغي أن يمتد لكافة المناطق الليبية

توجه فتحي باشاغا وزير داخلية حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، بالشكر والتقدير لرئيس المجلس المحلي ‎تاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك، وزملائه بالمجلس وأعيان وأهالي المنطقة على حفاوة الاستقبال وطيب اللقاء خلال معايدتنا لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وفق قوله.

أضاف في تغريدة على تويتر: “‏كلنا فخر وسعادة أن نرى أمانينا ومساعينا تحققت وتجسدت على أرض الواقع؛ فالمصالحة بين ‎مصراتة و تاورغاء تجربة ناجحة ومثال ينبغي أن يمتد إلى كافة المناطق الليبية” على حد تعبيره.

وواصل قائلًا: “‏التعالي عن الخلافات والجلوس من دون غالب أو مغلوب والقبول بالآخر والتسامح والتعايش السلمي، هي أولى خطوات المصالحة الوطنية وبناء الدولة التي ننشدها جميعا… لا صلاح لليبيا إلا بالمصالحة” على حد قوله.