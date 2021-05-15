الغرابلي رافضاً نتائج الحوار السياسي: “أكبر مؤامرة”

هاجم الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، العملية السياسية في ليبيا وما أسفرت عنه برعاية أممية وتوافق محلي ودولي.
كتب “الغرابلي” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “من يريد بناء الدولة ويدافع عن حق مكتسب بعد تضحيات لا يدخل في فرضيات الربح والخسارة.. الورقة والصندوق إلا بعد دستور وأمن واستقرار ” على حد قوله.
أضاف الغرابلي قائلا: “لقد بقى عقيلة شامخاً في منصبه وحفتر في الرجمه ورحل السراج وانبطح المتخاذلون
أكبر مؤامرة سوقها المنبطحون عملية التوافق الوهمي وكان الطعم الذي لن نستطيع بلعه ولا إرجاعه، فهل وجدتم توافق أم تلاعب” على حد تعبيره.
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