الغرابلي رافضاً نتائج الحوار السياسي: “أكبر مؤامرة”

هاجم الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، العملية السياسية في ليبيا وما أسفرت عنه برعاية أممية وتوافق محلي ودولي.

كتب “الغرابلي” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “من يريد بناء الدولة ويدافع عن حق مكتسب بعد تضحيات لا يدخل في فرضيات الربح والخسارة.. الورقة والصندوق إلا بعد دستور وأمن واستقرار ” على حد قوله.

أضاف الغرابلي قائلا: “لقد بقى عقيلة شامخاً في منصبه وحفتر في الرجمه ورحل السراج وانبطح المتخاذلون

أكبر مؤامرة سوقها المنبطحون عملية التوافق الوهمي وكان الطعم الذي لن نستطيع بلعه ولا إرجاعه، فهل وجدتم توافق أم تلاعب” على حد تعبيره.