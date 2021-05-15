أكثر من 150 مؤسسة تونسية تسعى لتعزيز التبادل التجاري مع ليبيا

كشف مجلس الأعمال “الأفريقي- التونسي” عن عدد الشركات المشاركة في المعرض الليبي التونسي الذي سيعقد خلال الفترة ما بين 23 و25 مايو الجاري.

وقال المجلس، عبر بيان، إن عدد الشركات التونسية يفوق 150 مؤسسة متنوعة، تهدف إلى زيارة ليبيا؛ لتعزيز التبادل التجاري وتطوير التعاون.

وشهدت العلاقة التجارية بين البلديْن نشاطًا واضحًا منذ مطلع العام الجاري، نتج عنه زيارة وفد اقتصادي من الغرفة التجارية بمدينة صفاقس، خلال فبراير الماضي.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين تونس وليبيا عام 2020 أكثر من ثلاثة مليارات دينار ليبي، وفقًا لتصريحات وزير الخارجية السابق محمد سيالة، مطلع العام الجاري، خلال زيارته إلى تونس لبحث التعاون في كافة المجالات بين البلديْن.

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