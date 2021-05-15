المنظمة الدولية للهجرة تباشر في توزيع المساعدات على المهاجرين غير الشرعيين بمدينة الكفرة

باشرت المنظمة الدولية للهجرة، مساء الجمعة، في توزيـع المساعدات على المهاجرين غير الشرعيين بمدينة الكفرة.

مراسل قناتنا بالكفرة، أفاد بأن توزيع المساعدات قد تم بداخل مركز الايواء الكُفــرة على المهاجرين الذين وصل عددهم لـ 297 مهاجر من الجنسية “الإثيوبية – الاريترية – الصومالية – السودانية”.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مهاجر قد رفضوا استلام المساعدات المقدمة من المنظمة وطلبـوا من جهات ذات الاختصاص والمنظمات الاسراع في ترحيلهم الي دولهم، حيث بلغ العـدد الاجمالي للموجودين في المركز “331” مهاجر غير شرعي.

وكما أفاد مراسلنا بأن المساعدات تمثلت في “اغطية – فرشات – ملابس- مواد تنظيف”.

رئيس مركز الايواء الكُفــرة الملازم محمد الفضيل، وفي تصريحات لقناتنا، ناشد المنظمات المحلية والدولية والحكومة بالاسراع في تأدية واجبهم مطالبا بتوفير مواد غذائية وكل ما يلزم خاصة ومن بين المهاجرين اطفال ونساء.