الغرابلي: الحوار السياسي أكبر مؤامرة

هاجم رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحل، الطاهر الغرابلي، العملية السياسية في ليبيا وما أسفرت عنه برعاية أممية وتوافق محلي ودولي.

الغرابلي، وعلى حسابه بموقع فيسبوك، اليوم السبت، قال: “من يريد بناء الدولة ويدافع عن حق مكتسب بعد تضحيات لا يدخل في فرضيات الربح والخسارة.. الورقة والصندوق إلا بعد دستور وأمن واستقرار ”، على حد قوله.

وأضاف قائلا: “لقد بقى عقيلة شامخاً في منصبه وحفتر في الرجمه ورحل السراج وانبطح المتخاذلون أكبر مؤامرة سوقها المنبطحون عملية التوافق الوهمي وكان الطعم الذي لن نستطيع بلعه ولا إرجاعه، فهل وجدتم توافق أم تلاعب”، على حد تعبيره.