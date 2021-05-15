وزير الصحة يوجه بإنشاء مختبر مرجعي وفرع للإمداد الطبي في سرت

وجه وزير الصحة، علي الزناتي، بإنشاء مختبر مرجعي وفرع لجهاز الإمداد الطبي في سرت.

كما وافق، خلال زيارته المدينة أمس الجمعة، على إجراء الصيانة اللازمة لعدد من الأجهزة المعطلة بمستشفى ابن سينا التعليمي والعيادة المجمعة سرت، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكلف بتحسين الخدمات الصحية في المدينة، كما أعطى التعليمات لدعم العيادة المجمعة ببعض الاحتياجات والأجهزة اللازمة لقسم النساء.

وأقر دعم المدينة بسيارة الكشف المبكر لسرطان الثدى بكافة تجهيزاتها، وإيفاد مواطنين للعلاج بالخارج على نفقة الوزارة بعد الإطلاع على تقاريرها الطبية، ودعم مركز الأورام بالاحتياجات اللازمة، إضافة إلى إيفاد عدد من العناصر به إلى مصر للتدريب.