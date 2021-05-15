نقيب المحامين الأسبق يدعو المحامين لإنجاح العملية الانتخابية

دعا نقيب المحامين الأسبق، محمد العلاقي إلى مناقشة الآليات التي تضمن إنجاح العملية الانتخابية خلال المؤتمر العام لنقابة المحامين الذي يعقد في مدينة الخمس في الفترة من 26 و27 مايو 2021.

العلاقي، وفي تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، قال: “يجب أن يناقش في هذا المؤتمر مايهم المحامين مهنيا وما يهم البلد ثانيا.. ونحن مقبلون على انتخابات تشريعية ورئاسية يجب بحث الآليات التي تساعد على إنجاح العملية الانتخابية”.

وأضاف: “يجب رصد حالة الحريات العامة وحقوق الانسان واقعيا وتشريعيا، ومناقشة تضارب التشريعات بين مجلس النواب والمؤتمر العام سابقا والذي أربك السلطة القضائية، واقتراح آلية لمعالجة الأمر”.

وواصل: “ينبغي بحث مسألة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية واقتراح الآليات التي تفيد بالإضافة إلى المسائل المهنية الأخرى، مع إمكانية أن تقترح النقابات الفرعية أية مواضيع مهمة أخرى، هذه فقط مقاربة لما يجب أن يتضمنه المؤتمر العام، ويجب ان تصاغ مقررات المؤتمر ومايتوصل إليه إلى كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية ومجلسي النواب والدولة وكل من يهمه الأمر”.