وزير الداخلية يزور سرت ويطلع على سير العمل الأمني بالمدينة

زار وزير داخلية حكومة الوحدة خالد مازن مرفوقا بعضو مجلس النواب عن بلدية الجفرة وعميد بلدية الجفرة، الجمعة، مدينة سرت، لمواكبة سير عمل الأجهزة الأمنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإرساء المزيد من دعائم الأمن.

وزارة الداخلية وفي إيجاز صحفي لها اطلعت عليه قناتنا، أوضحت إن الوزير والمرافقين له التقوا عضو مجلس النواب عن مدينة سرت وعميد البلدية وذلك بحضور مدير الأمن وعدد من رؤساء وأعضاء الاجهزة الامنية ومن بينها مراكز الشرطة، حيث ناقش معهم سبل وآليات دعم الوزارة للأجهزة الأمنية العاملة بالمدينة وفق مجهود أمني موحد وبما يخدم أهداف الوزارة في تحقيق أمن الوطن والمواطن في كل المناطق والبلديات.

وتابعت: “التقى مازن عددا من ضباط وضباط صف الشرطة واستمع منهم لعدد من الملاحظات المتعلقة نشاط و سير العمل الأمني بالمدينة، بالإضافة إلى زيارة أحد الضباط الذي أصيب أثناء تأديته لعمله، واعدا منتسبي الوزارة بالعمل من أجل تذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير عملهم وإزاحة العقبات من أمامهم”.