امغيب: تباً لكل عربي وقف متفرجاً عاجزاً عن مناصرة أخوته في فلسطين

شن سعيد أمغيب عضو مجلس النواب هجوما حادا على كل العرب الذين يقفون في وضع المشاهدبن لكل ما يحدث في قطاع غزة جراء الانتهاكات التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد العزل الفلسطينيين.

وابتدأ «امغيب»، في تدوينة له عبر فيسبوك: «سحقاً لنا وتبت أيادينا.. نعم دون استثناء تباً لكل عربي لم يشعر بالألم والحسرة والغيرة ووقف متفرجاً عاجزاً عن مناصرة إخوته في فلسطين».

وأضاف «نحن العرب فقط نسارع لمعالجة أي شعور بالعجز عن ممارسة شهواتنا ولم نحرك ساكناً لمعالجة عجزنا طويل الأمد حيال قضيتنا المقدسة».

وتابع متسائلا: «هل الدماء في عروقنا لم تعد عربية؟ أم أننا تنازلنا عن هويتنا وتاريخ أمتنا أم أن مشاعرنا تبلدت وقلوبنا تحجرت؟».

وأوضح «أطفال غزة يتعرضون لقصف طائرات العدو ونحن جالسون في بيوتنا مازلنا نتابع مسلسلات رمضان عاجزون حتى عن الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي عن ما يرتكب من جرائم بحق شعب اعزل».

واختتم بقوله إننا «عاجزون حتى عن الخروج في مسيرات نعلن فيها تضامننا ومساندتنا ومؤازرتنا لاخوتنا في فلسطين نبين فيها للعالم رفضنا لما يقوم به المحتل من جرائم ومجازر بحق الإنسانية».