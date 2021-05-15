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قرادة: من يرى أن حركات التحرر الوطني عمل طائش يجعل من عمر المختار “بلطجي”

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال إبراهيم موسى قرادة، سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك، إنه: “حسب منطق البعض، فإن جهاد وكفاح الليبيين والجزائريين والأمريكيين، وكفاح حركات التحرر عمل عبثي طائش، وبنفس المنطق فعمر المختار والباروني والسويحلي وبلخير والمريض وبن عسكر وجورج واشنطن كانوا بلطجية”.

أضاف قرادة مستهجنا وصف بعض الدول للمقاومة الفلسطينية بالعمل العبثي الطائش: “مساحة غزة 365 كم مربع يقطنها 2 مليون نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر مناطق تركز كثافة سكان في العالم، وتحت حصار منذ 2007، وليبيا أكبر من غزة بـ 4820 مرة، مع تصور وحسب كثافة السكن أن ليبيا يسكنها أكثر من 9.6 مليار نسمة- أي أكثر من كل سكان العالم محصورين في مكان بمساحة ليبيا”.

وواصل قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك: “لا توجد حياة وحرية وكرامة إنسان أهم من إنسان أخر، أي كان ويكون، حسب الشرائع والقوانين الدولية. السلام هو الذروة الإنسانية”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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