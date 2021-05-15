قرادة: من يرى أن حركات التحرر الوطني عمل طائش يجعل من الشهيد البطل عمر المختار “بلطجي”

قال سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك، إبراهيم موسى قرادة، إنه: “حسب منطق البعض، فإن جهاد وكفاح الليبيين والجزائريين والأمريكيين، وكفاح حركات التحرر عمل عبثي طائش، وبنفس المنطق فعمر المختار والباروني والسويحلي وبلخير والمريض وبن عسكر وجورج واشنطن كانوا بلطجية”.

قرادة، وفي تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، مستهجناً وصف بعض الدول للمقاومة الفلسطينية بالعمل العبثي الطائش، قائلاً: “مساحة غزة 365 كم مربع يقطنها 2 مليون نسمة، مما يجعلها واحدة من أكثر مناطق تركز كثافة سكان في العالم، وتحت حصار منذ 2007، وليبيا أكبر من غزة بـ 4820 مرة، مع تصور وحسب كثافة السكن أن ليبيا يسكنها أكثر من 9.6 مليار نسمة- أي أكثر من كل سكان العالم محصورين في مكان بمساحة ليبيا”.

وواصل: “لا توجد حياة وحرية وكرامة إنسان أهم من إنسان أخر، أي كان ويكون، حسب الشرائع والقوانين الدولية. السلام هو الذروة الإنسانية”.