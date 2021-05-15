بعد توقفها بسبب خلل فني.. شركة راس لانوف: إعادة تشغيل كافة وحدات المرافق

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز إعادة تشغيل كافة وحدات المرافق بعد توقف أستمر لأكثر من أربع وعشرين ساعة بسبب خلل فني

وأكدت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز أنه سيتم اليوم السبت إعادة تغذية المدينة السكنية بالكهرباء عن طريق وحدات المرافق بالمجمع الصناعي مما يتطلب فصل التيار الكهربائي لمدة لن تتجاوز النصف ساعة.

وأشارت الشركة إلى معالجة الخلل الفني الرئيسي الذي تسبب في عملية الإطفاء التام، وإتمام عمليات إعادة التشغيل، وإعداد تقرير فني مفصل ودقيق عن أسباب التوقف والمعالجات التي نفذت بكل حرفية وإتقان .