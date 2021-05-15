فؤاد: مازلنا ننتظر عقيلة ليوافق على الميزانية والجماعات المسلحة لتسمح بإكمال مشروع المطار

هاجم محمد فؤاد، الطبيب الليبي المقيم في إيطاليا، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمليشيات المسلحة، متهما إياهما بعرقلة بناء الدولة.

كتب محمد فؤاد على حسابه بموقع فيسبوك اليوم: “طرابلس مدينة يتجاوز سكانها 2 مليون نسمة وهى عاصمة إحدى أغنى دول أفريقيا والمتوسط أيضا. سكانها من كل أنحاء ليبيا وليس هذا فقط بل ربما سكانها من فزان أكثر من سكان فزان وينطبق هذا على كثير من المدن شرقها وغربها، جنزور وتاجوراء وقصر بن غشير أصبحت ضواحى للمدينة”.

وواصل قائلًا: “ليس بها مطار عصرى وليس بها شبكة مواصلات عامة ولا مترو انفاق. ليس بها كبارى وطرقها تعانى الأمرين، بنيتها التحتية توقفت على ما أنشأه الإيطاليون منذ قرن مضى.

عدد المستشفيات بها قليل”.

وتابع قائلا: “خطر الموت فى الطرق التى تربطها بباقى المدن والتى ينحدر منها أكثر سكانها أكبر بأضعاف من خطر الموت بالحروب أو حتى بالكورونا. ومازلنا ننتظر عقيلة صالح ليوافق على الميزانية وليقر لنا قانون الانتخابات ومازلنا ننتظر بعض الجماعات المسلحة لتسمح بإكمال مشروع المطار. أفيقوا يرحمكم الله”.