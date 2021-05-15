رئيس المجلس الرئاسي يتعهد بدعم رابطة الأدباء والكتاب الليبيين

اللقاء، الذي عقد على هامش الزيارة، وبحسب الصفحة الرسمية للرابطة بفيسبوك، نوقش فيه أهمية دعم الرابطة وتفعيل دورها محليا وعربيا.

ورحب المنفي باستقبال وفد من الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة الأمين العام، تثميناً لجهودهم النبيلة التي أفضت إلى صدور قرارهم عام 2017، باستعادة عضوية ليبيا الموحدة بالمكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بعد أن كانت معلقة به منذ العام 2012، ولأهمية دورهم في المرحلة القادمة لدعم مرحلة الوحدة الوطنية، وتحقيق الاستحقاقات المرتقبة.