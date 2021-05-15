باشاغا في تاورغاء: لا صلاح لليبيا إلا بالمصالحة

تقدّم فتحي باشاغا بالشكر لرئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، وزملائه بالمجلس وأعيان وأهالي منطقة تاورغاء على ما وصفه بـ”حفاوة الاستقبال وطيب اللقاء خلال معايدتنا لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك”، وفق تعبيره.

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وتابع وزير الداخلية السابق في تغريدات على صفحته الشخصية بتويتر قائلا: “‏كلنا فخر وسعادة أن نرى أمانينا ومساعينا تحققت وتجسدت على أرض الواقع؛ فالمصالحة بين ‎مصراتة و تاورغاء تجربة ناجحة ومثال ينبغي أن يمتد إلى كافة المناطق الليبية” على حد تعبيره.

وأضاف قائلًا: “‏التعالي عن الخلافات والجلوس من دون غالب أو مغلوب والقبول بالآخر والتسامح والتعايش السلمي، هي أولى خطوات المصالحة الوطنية وبناء الدولة التي ننشدها جميعا. لا صلاح لليبيا إلا بالمصالحة” على حد قوله.

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