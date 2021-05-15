أوحيدة: تكليف نورلاند يهدف لتحجيم التدخلات العسكرية للدول الأخرى

قال عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، أن تكليف نورلاند مندوبا خاصا للبيت الأبيض إلى ليبيا يعني أن واشنطن تهدف الآن إلى تحرك استراتيجي مباشر ربما لوضع حد أو على الأقل تحجيم التدخلات العسكرية للدول الأخرى

وأكد أوحيدة في تصريحات لموقع “عربي21” القطري، أنه “قد نشهد حتى تهديدا عسكريا حقيقيا لكبح جماح أتباع وأدوات هذه الدول من الأطراف الليبية إذا لم تلتزم بالاتفاقات السياسية الأخيرة وصولا إلى الانتخابات القادمة في موعدها، وتراهن الإدارة الأمريكية على انتخاب سلطة واحدة تمثل كل ليبيا ويمكنها أن تكون حليفا استراتيجيا واقتصاديا لواشنطن”.

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