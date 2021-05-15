البرغثي: تعيين نورلاند هدفه التخلص من المليشيات غير الرسمية

قال وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرعثي إن قرار الإدارة الأمريكية تحت قيادة بايدن بتعيين مبعوث خاص إلى ليبيا هدفه الأول التخلص من المليشيات غير الرسمية، وهو بمثابة ضمانات أمريكية للسلطة التنفيذية الجديدة التي رفضت لقاء قادة هذه المليشيات أو تعيينهم في مناصب عسكرية

وأضاف البرغثي في تصريح لموقع “عربي21” القطري قائلا أنّ “الولايات المتحدة قادرة على ردع المليشيات وإنهاء وجودها بل وحتى اختطاف زعماء هذه المجموعات خاصة بعد مطالبة وزيرة الخارجية (المنقوش) بإخراج المرتزقة وخاصة التابعين لتركيا من ليبيا”.

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