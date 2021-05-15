ليبيا الان

الغرابلي: عملية ‘التوافق الوهمي’ أكبر مؤامرة

تم النشر منذُ 34 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

انتقد الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة ما أسماه “عملية التوافق الوهمي” في ليبيا.

وقال الغرابلي في تدوينتة على صفحتى الشخصية بالفايسبوك : “من يريد بناء الدولة ويدافع عن حق مكتسب بعد تضحيات لا يدخل في فرضيات الربح والخسارة.. الورقة والصندوق إلا بعد دستور وأمن واستقرار”

وأضاف الغرابلي قائلا: “لقد بقى عقيلة شامخاً في منصبه وحفتر في الرجمه ورحل السراج وانبطح المتخاذلون” وفق تعبيره.

وتابع قائلا: “أكبر مؤامرة سوقها المنبطحون عملية التوافق الوهمي وكان الطعم الذي لن نستطيع بلعه ولا إرجاعه، فهل وجدتم توافق أم تلاعب” على حدّ قوله. 

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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