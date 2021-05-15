الغرابلي: عملية ‘التوافق الوهمي’ أكبر مؤامرة

انتقد الطاهر الغرابلي، رئيس المجلس العسكري صبراتة ما أسماه “عملية التوافق الوهمي” في ليبيا.
وقال الغرابلي في تدوينتة على صفحتى الشخصية بالفايسبوك : “من يريد بناء الدولة ويدافع عن حق مكتسب بعد تضحيات لا يدخل في فرضيات الربح والخسارة.. الورقة والصندوق إلا بعد دستور وأمن واستقرار”
وأضاف الغرابلي قائلا: “لقد بقى عقيلة شامخاً في منصبه وحفتر في الرجمه ورحل السراج وانبطح المتخاذلون” وفق تعبيره.
وتابع قائلا: “أكبر مؤامرة سوقها المنبطحون عملية التوافق الوهمي وكان الطعم الذي لن نستطيع بلعه ولا إرجاعه، فهل وجدتم توافق أم تلاعب” على حدّ قوله.
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