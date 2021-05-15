البوعيشي: مسؤولو فزان سيجتمعون في تمنهنت لبحث الأوضاع المعيشية في المنطقة

أعلن مدير المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، علاء البوعيشي، عن عقد اجتماع بمشاركة عدد من المسؤولين لبحث الأوضاع الأمنية المعيشية في فزان.

ويشارك في الاجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني ونائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبو جناح وأعضاء من بمجلس النواب والدولة، وأعضاء ملتقى الحوار السياسي عن منطقة فزان.

ويعقد الاجتماع اليوم السبت في قاعدة تمنهنت، وذلك تحت شعار من أجل ليبيا نحمي حقوق فزان لمناقشة الأوضاع الأمنية والمعاشية في فزان.