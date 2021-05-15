«رأس لانوف»: عالجنا الإطفاء التام على المدينة السكنية وستعود إليها الكهرباء

أعلنت شركة «رأس لانوف» لتصنيع النفط والغاز أن الفرق الفنية المختصة نجاحها في إعادة تشغيل كافة وحدات المرافق بعد توقف استمر لأكثر من 24 ساعة بسبب خلل فني.

وذكرت الشركة، في بيان لها، أنه ستتم إعادة تغذية المدينة السكنية بالكهرباء عن طريق وحدات المرافق بالمجمع الصناعي صباح اليوم السبت.

ونبهت الشركة أن الأمر يتطلب فصل التيار الكهربائي لمدة لن تتجاوز نصف ساعة، موضحة أنه جرت معالجة الخلل الفني الرئيسي الذي تسبب في عملية الإطفاء التام وإتمام عمليات إعادة التشغيل، وإعداد تقرير فني مفصل ودقيق عن أسباب التوقف والمعالجات التي نفذت بكل حرفية.