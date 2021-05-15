غوتيريش: على الأطراف الليبية وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المرتزقة

ليبيا – أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على أن ليبيا لم تشهد أي تراجع في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم، لا سيما في وسط البلاد.

غوتيريس أضاف أنه ورغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف، إلا أن أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية تواصلت إلى قواعد عسكرية مختلفة، داعياً الدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة مجدداً إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة، وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد.

وأشار إلى أن هذه عناصر أساسية لسلام واستقرار دائمين في ليبيا والمنطقة، مشدداً على وجوب إحراز تقدم على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، للسماح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية