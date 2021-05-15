“الداخلية” تدشّن قسمًا لترخيص أسلحة الصيد والمفرقعات والمسدسات

صدر تعميم عن وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم، موجّه إلى مديريات الأمن، ينص على تدشين قسم مهمته ترخيص أسلحة الصيد والمفرقعات والمسدسات.

وتضمن التعزيز ضرورة الاهتمام بتقديم طلبات الحصول على الترخيص وتجديده على النماذج المرفقة بالتعميم.

وشدد “قعيم” على تجريم كافة حاملي الأسلحة غير المصرحة، وسرعة تسليم ما بحوزتهم إلى أقرب مركز شرطة مختص، خلال مهلة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ صدور التعميم.

يأتي هذا التطور تماشيًا مع ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2014، من ضرورة معاقبة حاملي الأسلحة دون ترخيص.

وقد جاء هذا التحرك، إلحاقًا بالتوجيه الذي أصدره “قعيم”، بضرورة حظر استعمال كافة أنواع الأسلحة في الأفراح والمناسبات، وتجريم كل مسؤولي القاعات الذين يسمحون باستعمال هذه الأسلحة.

وتقرر كذلك تنفيذ حملات على بؤر بيع الأسلحة والألعاب النارية غير القانونية، ومصادرتها ومحاسبة أصحابها ورصد المحلات التي تقوم ببيع الألعاب النارية.‬

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