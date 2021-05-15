«الأرصاد»: سماء صافية على غالب السواحل الليبية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية على غالب السواحل الليبية اليوم السبت، فيما تظهر بعض السحب العابرة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح شمالية على ساحل زوارة وطرابلس وسرت تتحول غداً إلى شمالية شرقية على زوارة وطرابلس، وشمالية غربية على باقي الساحل تتراوح سرعتـها ما بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.50 و1.50 متراً.

– البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب صباح اليوم على ساحل زوارة وطرابلس.

– درجة حرارة سطح البحر بين 19 و21 درجة.

– الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– قليلة السحب الى صافية.

– الرياح متغيرة الاتجاه الى شمالية غربية وتكون شمالة اليوم على ساحل رأس لأنوف والخليج تتراوح سرعتها مــا بين 05 و20 عقدة .

– ارتفاع الموج يتراوح مابين 0.50 و1.50 متر .

– البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب غدا على ساحل درنة وطبرق

– درجة حرارة سطح البحر بين 18 و21 درجة

– الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة مساء اليوم مع احتمال ظهور ضباب خفيف.

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