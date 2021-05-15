من بينها إنشاء مختبر مرجعي.. وزير الصحة يتخذ قرارات هامة خلال زيارته لسرت

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أصدر وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، تعليماته بإنشاء مختبر مرجعي وفرع لجهاز الإمداد الطبي في سرت.

وبحسب بيان بلدية سرت وافق الزناتي خلال زيارته المدينة أمس الجمعة، على إجراء الصيانة اللازمة لعدد من الأجهزة المعطلة بمستشفى بن سينا التعليمي والعيادة المجمعة سرت.

وكلف الزناتي بتحسين الخدمات الصحية في المدينة، كما أعطى التعليمات لدعم العيادة المجمعة ببعض الاحتياجات والأجهزة اللازمة لقسم النساء.

وأعلن الزناتي عن دعم المدينة بسيارة الكشف المبكر لسرطان الثدي بكافة تجهيزاتها، وإيفاد مواطنين للعلاج بالخارج على نفقة الوزارة بعد الاطلاع على التقارير الطبية، ودعم مركز الأورام بالاحتياجات اللازمة، بالإضافة إلى إيفاد عدد من العناصر به إلى مصر للتدريب.