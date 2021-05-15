“أبو جناح” يبحث معوّقات وصول الوقود إلى الجنوب

أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء، رمضان أبو جناح، مباحثات مع المجلس البلدي وأعيان وحكماء بلدية أدري.

وتركزت النقاشات على كيفية التغلب على العراقيل والمعوقات التي تحول دون وصول الوقود إلى الجنوب.

وحرص “أبو جناح” على تسليط الضوء على الاحتياجات الأخرى واستعراض أسباب وخلفيات المشكلة المستمرة منذ سنوات.

وتعهد نائب رئيس الحكومة بأن حكومة الوحدة الوطنية لن تدخر جهدًا في سبيل توفير وصول الوقود إلى فزان، وإنهاء الأزمات التي تشهدها المدينة.

وقد جاءت تلك الزيارة في إطار الجولة التفقدية الواسعة التي يقوم بها نائب رئيس الحكومة إلى مناطق فزان؛ لرصد ومتابعة احتياجات المواطنين.

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