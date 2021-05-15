“الأرصاد” تكشف تفاصيل الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى أن الطقس يميل إلى الاستقرار، هذا اليوم، على أغلب مناطق الشمال، خاصةً الساحلية، بينما تسجّل درجات الحرارة ارتفاعًا خلال اليوميْن القادميْن على مناطق الشمال الغربي.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شماليةٌ إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحوّل اعتبارًا من مساء الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية، معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (25 – 31) مْ تصل إلى (35) مْ على ابونجيم والمناطق المجاورة لها، وتسجّل ارتفاعًا خلال اليوميْن القادميْن على اغلب المناطق.

• الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب.

الرياح: شماليةٌ إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30 -35) مْ ، تصل إلى (40) مْ على جالو والجغبوب وتسجّل انخفاضًا يوم الغد على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، هذا اليوم.

الرياح: شماليةٌ شرقيةٌ معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-42) مْ وتسجل انخفاضًا طفيفًا خلال اليوميْن القادميْن.

الكفرة- السرير- تازربو:-

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبيةٌ إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول، يوم الغد، إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (41-44) مْ وتسجل انخفاضًا، يوم الغد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية