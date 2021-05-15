بعد توقف طويل.. الخطوط التونسية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا

أعلنت شركةُ الخطوط التونسية استئناف رحلاتها إلى ليبيا، ابتداءً من بعدَ غدٍ الاثنين، بين مطار تونس قرطاج الدولي ومطاريْ معيتيقة في طرابلس، وبنينا في بنغازي، ضمن بوادر عودة شركات الطيران العربية والأجنبية إلى تسيير رحلاتها إلى ليبيا، بعد طول انقطاع.

وتوقفت شركات الطيران الدولية عن تسيير رحلاتها إلى ليبيا ثم لحقت بها شركات الدول العربية، تباعًا على مدار السنوات السبع؛ بسبب تدهور الوضع الأمني بمناطق مختلفة من البلاد.

ولاحت منذ عاميْن بوادر العودة مع رحلات لشركة طيران الشام بين دمشق وبنغازي، فيما تستعدّ تونس، هذه الأيام، لاستئناف رحلات طائراتها إلى ليبيا، حيث افتتحت شركة الخطوط التونسية، منذ أيام، مكتب مبيعاتها الرئيس في برج طرابلس، الدور الأرضي، مكتب رقم 34.

توقف الخطوط الجوية الدولية طيلة السنوات السبع الماضية؛ انعكست آثاره على المواطن الليبي في ترحاله من أجل العلاج والدراسة والعمل والتواصل مع دول الجوار والعالم، في ظل قصور الشركات المحلية وما مرت به من مشكلات وعراقيل، ويستبشر الليبيون، اليوم، خيرًا مع عودة الرحلات الدولية.

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