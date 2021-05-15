إدانة ليبية للاعتداءات الإسرائيلية في غزة والقدس

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وطيرانه للأحياء الآهلة بالسكان في قطاع غزة بفلسطين، والذي أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح، حيث جدّد الطيران الإسرائيلي غاراته الجوية على غزة، في ساعة مبكرة من صباح السبت، ولقي ما لا يقل عن 12 فلسطينيًا حتفهم، بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة، بعد إصابة منزلهم في مخيم للاجئين.

وبهذا؛ يصل إجمالي الضحايا الذين لقوا حتفهم في الجانب الفلسطيني إلى ما لا يقل عن 132 شخصًا في غزة، منذ الاثنين الماضي، بينهم 32 طفلاً و20 امرأة وأُصيب 950 آخرون.

وأدانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، في بيان لها، اقتحام سلطات الاحتلال الاسرائيلي لباحات المسجد الأقصى، والاعتداءات الوحشية ضد المصلين العزل، معتبرةً ذلك إثارةً لمشاعر المسلمين حول العالم، وانتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، محذرةً من عواقب هذه الاعتداءات.

اللجنة؛ رفضت أعمال الإخلاء التي تقوم بها قوات الاحتلال لأحياء سكنية في القدس، فيما اعتبرته انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك، بشكل عاجل، لإدانة الاعتداءات الاسرائيلية، ووضع حدٍّ لها ووقف الاعتداءات على غزة، قبل تدهور الأوضاع وإيقاف الانتهاكات في المسجد الأقصى وعمليات ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم، وضمان حقهم في ممارسة الشعائر الدينية والمحافظة على الهوية التاريخية لمدينة القدس.

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