مسؤول تركي: اهتمام «الدبيبة» بمستثمرينا رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين

أكد مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس العمل التركي الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، اهتمام حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالمستثمرين الأتراك.

وقال «قرنفيل»، في تصريحات نشرتها وكالة «الأناضول» التركية إن اهتمام حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالمستثمرين الأتراك، انعكس إيجابيا على أرقام التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف أن الفرص متاحة في ليبيا للاستثمارات السريعة في بعض القطاعات، مثل الطاقة، والصناعات الدفاعية، والمواد الغذائية، وإعادة التدوير.

وأكد أنهم يهدفون لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا إلى مستوى 10 مليارات دولار سنويا، مشددا أن بلوغ الرقم المذكور ليس بالأمر الصعب.