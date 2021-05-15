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91 عضو بمجلس النواب: على حكومة الوحدة دعم الفلسطينيين ليتمكنوا من مجابهة العدوان

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دان أعضاء مجلس النواب أمس الجمعة في بيان لهم العدوان الذي تشنه القوات الإسرائيلية المحتلة على الشعب الفلسطيني، والانتهاك الصارخ للمقدسات الدينية في القدس الشريف بحسب نص البيان.

أعضاء مجلس النواب استنكروا في بيانهم استمرار تعدي “المستوطنين الصهاينة” على الحقوق الأصيلة لأبناء الشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح، والاعتداء العسكري على غزة دون تمييز.

وأعرب النواب استغرابهم مما وصفوه بـ”حالة الشلل التي أصابت الأنظمة العربية والإسلامية، وتخاذلها عن دعم شعبنا المرابط في الأراضي المحتلة”.

وتابع النواب في بيانهم :” هذا التخاذل تواطؤًا مع آلة الحرب الصهيونية، وتماهيًا مع مشروع التطبيع الذي لا تقبله ولن تقبله الشعوب المسلمة”.

وطالب أعضاء مجلس النواب وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية من خلال المجلس الرئاسي بالتواصل مع الدول العربية والاسلامية من أجل اتخاذ موقف جاد بوقف الاستيطان والعدوان الغاشم على أراضي الشعب الفلسطيني.

وطالب الأعضاء رئاسة حكومة الوحدة الوطنية بالإعلان عن حملة رسمية وشعبية لتقديم الدعم لأهلنا المرابطين في الأراضي الفلسطينية ليتمكنوا من مجابهة هذا العدوان “السافر”.

وحث أعضاء مجلس النواب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الإصدار توجيهاتها لخطباء المساجد للحديث عن القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى والدعاء للمرابطين فيه ولتبقى قضيته حية تتوارثها الأجيال.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لعنة الله على حكام المسلمين اجمعين اثبتوا انهم نساوين امام جرائم حرب ترتكبها اسرائيل بدعم من الامريكان الشيطان الاكبر الذى يبتز حكام الخليج ويحصل منهم على اموال طائلة يعطى منها جزء لاسرائيل لترتكب جرائمها فهل يظن هؤلاء الحكام انهم مخلدون فمن بعد حكمة الشيخ زايد فى حرب اكتوبر ضد اسرائيل نرى اولاده الفاسدين يهرولون نحو التطبيع مع العدو الصهيونى وهم شركاء فى جريمة هدم ابراج سكنية وسط صمت عالم منافق تحول الى غابة ولم يتعظ من الكورونا والقادم اسوأ من الكورونا ولن ينفع الندم

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  • عندما انهار برجين فى امريكا حاربت بلاد المسلمين ونراها الان تفر من افغانستان امام طالبان وعاجزة امام ايران وتاخذ على قغاها فى العراق ورغم هذا نرى تخازل حكام المسلمين النساوين خوفا من ماما امريكا ولا يخشون الله الذى قال ومن يتولهم منكم فهو منهم .موتوا هودا اونصارى فلن تنفعكم قصور الدنيا ونعيمها فهى ابتلاء من الله فشلتم فيها واخترتم حفرة من حفر النار والجنة للشهداء فى فلسطين وفيهم اطفال صغار الله يلعنكم ياحكام المسلمين اجمعين مشاهد فى غزة تدمى القلوب وانتم غارقين فى ملزات الدنيا الفانية ابراج سكنية تتهاوى لو حدث هذا فى امريكا لدمرت بلادنا ام ان يحدث هذا لامسلمين فليس لنا قيمة عندهم لان حكامنا هزلونا ويعيشون تحت اقدام انجاس الارض الصهاينة والامريكان حرصا على السلطة اتفووووووووه عليكم جميعا

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  • صيرا ال فلسطين على نسوان المسلمين استمروا فى انتفاضتكم السلمية بالحجارة فهى اقوى من اى اتفاقيات لوقف الصواريخ بضغط من نسوان المسلمين حكام لهم شنبات للاسف يقف عليها الذباب .
    فماذا ننتظر من حكام الخليج المغتصبين للسلطة رغم انف شعوبهم مقابل اناوة يدفعوها لماما امريكا ومذا ننتظر من الروافض وحسن زعبولا وحزب اللات الذى يعمل اسد امام المدنيين فى لبنان وسوريا ويقتلهم ونراه الان جرذ وهو يرى ابراج سكنية تتهاوى فى غزة انخدعوا فى جعجعة حسن وعبولا الجبان الذى يعيش تحت الارض مع الجرذان اما ايران فشاطرة فى قصف المدن الاسلامية واثارة الفتن بين المسلمين لتفتيتهم لصالح اسرائيل وان الاوان لتوحيد صفوف المسلمين وازالة اسرائيل الصهيونية النازية غير ذلك لا معنى له الا يقدر مليار ونصف على ستة مليون صهيونى وهناك يهود يرفضون ااصهيونية وهؤلاء ليسوا اعدائنا ولكن اعدائنا هم الصهاينة الانجاس ومن يعملون لحسابهم

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