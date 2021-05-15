عبد المالك: نتمنى أن يكون لليبيا موقف تجاه القضية الفلسطينية

ليبيا – قال عضو مجلس النواب فرج عبد المالك، إنه: “مع الأسف لا مجلس النواب ولا المجلس الرئاسي ولا الحكومة كان لها أي ردّ فعل تجاه ما يحدث في فلسطين والقدس خاصة، لذا أصدرنا بيانًا بالخصوص”.

عبد المالك أشار في تصريح لصحيفة “فواصل ميديا” إلى أنهم مستاؤون من موقف الدول العربية وتخاذلها تجاه القضية الفلسطينية، متمنياً أن يكون لليبيا موقف تجاه القضية الفلسطينية خاصة بعد سماع أصوات تناصر الاحتلال الإسرائيلي حسب زعمه.

يشار إلى أن مجلس النواب أضدر بيانا يضم توقيع 91 نائبًا للمطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه دعم الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية