شركة الكهرباء: لا طرح للأحمال لليوم الرابع على التوالي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه لا توجد ساعات طرح الأحمال ليوم السبت على غرار الثلاثة أيام الماضية.

وورد في النشرة اليومية للشركة عن الإدارة العامة للتحكم، أن عدد ساعات طرح الأحمال في الجناح الغربي والجنوبي صفر والشرقي كذلك لرابع يوم على التوالي.

وتتواصل في المقابل أعمال السرقات لأسلاك الإمداد الكهرباء على غرار نهب 450 مترا في منطقة انجيلة الأربعاء الماضي ما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المنازل.

كما سرقت قبها بيومين أسلاك كهرباء ضغط عالي على خط الصابون من 30 الرقدالين مسافة 650 متر التابعة لإدارة توزيع الساحل وأيضا على خط زيات من 30 الجمال مسافة 300 متر بإدارة توزيع الجفارة.

ونوهت أيضا شركة الكهرباء إلى سرقة كابل حجم 95 ضغط منخفض مسافة 17 متر على خط التحدي بدائرة توزيع الكريمية التابعة لإدارة توزيع طرابلس.