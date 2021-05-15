لجنة الحريات بنقابة المحامين: نتمنى الإفراج عن باقي المعتقلين

ثمنت لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالنقابة العامة للمحامين عمليات الإفراج الأخيرة عن المعتقلين معربة عن أملها أن يتم الإفراج عن باقي المعتقلين.

وأكدت لجنة الحريات وحقوق الانسان بالنقابة العامة للمحامين في بيان لها أنها تثمن عاليا الإفراجات التي حصلت الأيام الماضة للمعتقلبن خلال الحرب الأخيرة وبرعاية وزارة العدل معربة عن أملها أن يتم الافراج عن بقية المعتقلين.

وتساءلت اللجنة تحت أي قانون يستمر حبس المتهمين بعد انتهاء ولاية حكومة الوفاق والحكومة المؤقته وتكيون حكومة الوحدة الوطنية داعية لضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين دون سند من القانون .

وكانت وزارة الداخلية أعلنت يوم الاربعاء الماضي إطلاق سراح 78 شخص من أسرى حرب العام 2019 والذين كانوا نزلاء بمؤسسة الإصلاح والتأهيل (الجديدة) بطرابلس.