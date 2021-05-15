ترحيب حقوقي بالإفراج عن عددٍ من المعتقلين

رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بالإفراج عن عددٍ من المعتقلين، بمناسبة عيد الفطر؛ معتبرةً إياها خطوةً لدعم جهود إحلال السلام في ليبيا.

وشدّد المركز الوطني لحقوق الإنسان، على أهمية مثل هذه الخطوات، في دعم جهود إحلال السلام والمصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، داعيًا الأطراف جميعها، إلى إطلاق سراح جميع السجناء المُحتجزين تعسفيًا، وتسليط الضوء على جميع “المُختفين قسريًا”.

كما رحّبت اللجنة الحقوقية بالإفراج عن 35 سجينًا آخرين، من طرفيْ النزاع، تحت رعاية اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

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