غوتيريش ينفي ‘انخفاض عدد المقاتلين الأجانب’ في ليبيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن، إنّ ليبيا “لم تشهد أي انخفاض في عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم”، وخصوصاً في وسط البلاد.

وأضاف التقرير، بحسب ما نقلت وكالة فرانس براس، “بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار ساريا، تلقت (بعثة الأمم المتحدة في ليبيا) تقارير عن إقامة تحصينات ومواقع دفاعية على طول محور سرت-الجفرة في وسط ليبيا، فضلا عن استمرار وجود العناصر والإمكانات الأجنبية“.

وقال أنطونيو غوتيريش “رغم الالتزامات التي تعهد بها الأطراف، فقد تواصلت أنشطة الشحن الجوي مع رحلات جوية إلى قواعد عسكرية مختلفة في مناطق غرب ليبيا وشرقها“.

وأضاف الأمين العام في التقرير، وفق الوكالة “أكرر دعوتي للدول الأعضاء والجهات الليبية الفاعلة إلى وضع حد لانتهاكات حظر الأسلحة وتسهيل انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد“.

ولفت إلى أنّ “هذه عناصر أساسية لسلام واستقرار دائمين في ليبيا والمنطقة”. وقال “يجب إحراز تقدم على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية، للسماح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021”.

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