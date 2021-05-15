الزناتي يبحث نتائج زياراته للمرافق الصحية

اجتمع وزير الصحة علي الزناتي بأعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية لحوصلة نتائج الزيارات الأخيرة للمرافق الصحية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الزناتي اجتمع اليوم السبت بمقر ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية مع أعضاء الديوان والوفد المرافق له في رحلة الزيارات الأخيرة التي قاموا بها لعدد من المناطق بدايةً من سرت غرباً وحتى الكفرة في الجنوب الشرقي، وذلك لحوصلة نتائج هذه الزيارات.

وأطلع الوزير خلال الاجتماع على تقرير المقدم من مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالديوان نوري الفسي والذي استعرض أبرز النقاط والعراقيل التي تواجه المستشفيات، بالإضافة إلى عدد من القرارات التي تم اصدارها من قبل الوزير.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل التي سيتم من خلالها تحسين وتوطين العلاج ومراجعة تشكيل اللجان وخاصة لجان العلاج بالخارج، على أن تتم خلال الأيام القليلة القادمة بالتواصل مع عدد من الجهات المختصة التي باستطاعتها المساهمة والمساعدة في توطين العلاج.

وبينت الوزارة أن الزيارات المكثفة التي يجريها وزير الصحة للمرافق الصحية بكل ربوع ليبيا تأتي ضمن الخطة التي وضعتها الوزارة والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال الوقوف المباشر حول المشاكل التي تعرقل تقديم الخدمات الصحية.