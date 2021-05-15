رفع العلم الفلسطيني بميدان الشهداء في طرابلس

قامت شركة الخدمات العامة طرابلس وبلدية طرابلس المركز و مديرية أمن طرابلس وأهالي وسكان مدينة طرابلس اليوم السبت برفع العلم الفلسطين وسط ميدان الشهداء.

ويأتي رفع العلم الفلسطيني تزامنا مع ذكرى نكسة 67 وفي خطوة تضامنية مع ما يتعرض له قطاع غزة من اعتداءات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 شهيد وأكثر من 4000 جريح، بالإضافي إلى الاعتداءات التي تطال أحياء القدس وخاصة في “الشيخ جراح”.

يذكر أن العديد من العواصم العربية والغربية تشهد مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في غزة والضفة ومدن الداخل المحتل.

” style=”height: 150px;”>