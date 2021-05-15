قرنفيل: نسعى لرفع حجم الصادرات التركية لليبيا لمستوى 10 مليارات دولار سنوياً

ليبيا – حققت الصادرات التركية إلى ليبيا، زيادة بنسبة 58%، خلال الأشهر الـ 4 الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا، خلال هذه الفترة، وفقاً لوكالة “الأناضول” إلى 826 مليون دولار.

وفي أبريل الماضي لوحده، زاد حجم الصادرات التركية إلى ليبيا، بنسبة 228%، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وقال مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس العمل التركي الليبي في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، إن اهتمام حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالمستثمرين الأتراك، انعكس إيجابياً على أرقام التبادل التجاري بين البلدين.

وأشار إلى أن الفرص متاحة في ليبيا للاستثمارات السريعة في بعض القطاعات، مثل الطاقة، والصناعات الدفاعية، والمواد الغذائية، وإعادة التدوير.

وأكد أنهم يهدفون لرفع حجم الصادرات التركية إلى ليبيا، إلى مستوى 10 مليارات دولار سنوياً، مشدداً أن بلوغ الرقم المذكور ليس بالأمر الصعب.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية