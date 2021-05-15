جماعة الإخوان: المنقوش تقاعست في الرد والتفاعل مع القضاء الأمريكي بشأن محاكمة حفتر

ليبيا – قال عصام عميش القيادي في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بالولايات المتحدة تحت شعار وترخيص منظمات سياسية مدنية إن الخارجية الامريكية قررت للمرة الثانية بعد مراسلة إدارة الرئيس بايدن عدم إعتراض استمرارية محاكمة من وصفه بـ”مجرم الحرب حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في المحاكم الأمريكية.

عميش اعتبر وفقاً لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أن القاضية الأمريكية “ليونا برينكما” من المحكمة الفيدرالية في فرجينيا استلمت رسالة رد من وزارة العدل ومكتب مساعد المدعي العام رفضت فيها التدخل في إيقاف او إعتراض المحاكمات المدنية المقامة في القضاء الأمريكي ضد جرائم الحرب المرتكبة من قبل ” خليفة حفتر ومليشياته” (القوات المسلحة الليبية) حسب زعمه.

وأضاف القيادي الاخواني أن هذا الرد يعد مؤشرًا جديدًا ومهمًا من الإدارة الأمريكية على أنه لا مستقبل في ليبيا لكل من ارتكب جرائم حرب وانتهاكا لحقوق الإنسان ضد اللييين.

وأكد أن محامي من وصفهم بـ”أسر الضحايا” راسل من خلال التحالف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مرتين على الأقل بعد وصول إخطار المحكمة بمراسلتها الخارجية الأمريكية، مضيفًا :” عليها الرد علي القضاء الأمريكي ومراسلة الخارجية الأمريكية بخصوص عدم أهلية حفتر بالتمتع بأي حصانة سيادية تمنع عنه طائلة القانون”.

كما أردف عميش أن الخارجية تقاعست في الرد والتفاعل على طلبهم، ولم يتلقوا أي رد منهم حتى الآن، مشيرًا إلى أن التحالف حصل سابقاً على رد إيجابي من حكومة الوفاق للرد على ادعاء محامي حفتر حقه في الحصانة السيادية.

وفي الختام طالب عميش الخارجية الليبية ورئاسة الوزراء بتفاعل أكبر بخصوص تجريم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في ليبيا، وتداعيات ذلك علي مستقبل الانتخابات القادمة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.